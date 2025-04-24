У дітей після COVID-19 виявили ризик хвороб нирок і серця: нове дослідження

Які ускладнення фіксують найчастіше

Аналіз понад 1,9 млн електронних медичних карток показав, що у дітей з підтвердженим COVID-19 на 17% вищий ризик розвитку хронічної хвороби нирок (стадія 2+) і на 35% - важчої форми (стадія 3+), протягом двох років після інфекції. Особливо вразливі діти з уже наявними нирковими захворюваннями або ті, хто переніс гостре ушкодження нирок під час COVID.

Ще одне дослідження (1,5 млн дітей) зафіксувало на 25% вищий ризик шлунково-кишкових симптомів - болю в животі, діареї, синдрому подразненого кишечника. У хронічній фазі (від 6 місяців до 2 років) ризик зростав на 28%.

У 1,2 млн пацієнтів виявлено значно вищу ймовірність аритмії, запалення серця, болю в грудях, гіпертонії після перенесеного COVID-19 - незалежно від того, мали вони вроджені вади серця чи ні. У дітей без таких вад ризик запалення серця після COVID зростав майже утричі.

У різних країнах фіксують різні ускладнення

Дослідники також виявили відмінності в довгострокових наслідках у дітей різного етнічного походження. Наприклад, діти з Азійсько-Тихоокеанського регіону мали дещо вищі ризики тривалих симптомів, а в латиноамериканських - частіше фіксували випадки випадіння волосся після важкого COVID.

"Ми повинні моніторити симптоми постковідного синдрому в дітей і бути готовими до лікування", - наголосив професор епідеміології Йонг Чен, один із керівників досліджень.