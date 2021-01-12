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В Disneyland откроют пункт вакцинации от COVID-19

Автор: Андрей Козловский

Парк развлечений Disneyland Resort в Калифорнии (США) станет большим пунктом вакцинации от COVID-19. Таким образом местная власть хочет ускорить распространение прививок.

Об этом сообщают власти округа Ориндж.

"Округ Ориндж создает первый большой пункт распределения вакцин в Disneyland Resort в Анахайме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пункт начнет свою работу уже на этой неделе. Для получения в Disneyland вакцины нужно предварительно зарегистрироваться через специальное приложение.

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Напомним, США находятся на первом месте в мире по количеству больных COVID-19. С начала пандемии в стране диагностировали болезнь у 22,6 миллиона граждан, из них 370 тысяч человек умерли.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса в США отстает от графика из-за проблем с логистикой. Так, во Флориде медики использовали меньше четверти доступных доз.

Также РБК-Украина писало, что в американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном случае в стране нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в США.

Ранее сообщалось, что Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna. Ее можно использовать людям от 18 лет.

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