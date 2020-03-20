Директора строительной компании в Броварах подозревают в мошенничестве на 73 млн грн

Шевченковский районный суд города Киева оставил до 2 мая под домашним местом директора строительной компании “Грассфилд”, которого подозревают в мошенничестве на сумме в размере более 73 млн гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

В строительном мошенничестве подозревается Юрий Мавродиев, компания которого ведет застройку одного из ЖК в Броварах. Следствие вменяет ему завладение земельными участками своих арендодателей.

По данным следствия, начав строительство двух многоквартирных домов, компания взяла в аренду земельные участки, на которые впоследствии была проведена государственная регистрация земли. Таким образом, его собственностью стало не только строительство, но и земля.

В зале суда сам Мавродиев опроверг данный факт. Он утверждает, что регистрация осуществлялась не его руками.

"Я не давал никаких поручений, что-либо делать. Те лица продолжают принимать на сегодня деньги от покупки квартир, только уже на другое юрлицо. А ответственность остается на мне”, - заверил Мавродиев.

Однако, сторона потерпевших по делу убеждена, что подозреваемый превысил свои полномочия и не выполнил всех условий договора. А именно - не передал их компаниям средства и квадратные метры, прописанные в документе.

После вынесения решения судом, защитники подозреваемого приступили к подготовке апелляции.

Напомним, компания “Грассфилд” занимается возведением жилых комплексов в Броварах. Согласно данным портала Youcontrol конечными бенефициарными собственниками компании являются Виктор Григорьевич Страшный и Евгений Викторович Тимченко. Компания “Грассфилд” зарегистрирована в Броварах.

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