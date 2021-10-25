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Директора львовской гимназии оштрафовали за работу "офлайн" без вакцинации 80% сотрудников

Автор: Анна Полисученко

Директора львовской гимназии оштрафовали за работу "офлайн" без вакцинации 80% сотрудников. Сам директор в школы в суд не явился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Галицкого районного суда г. Львова.

Директор школы-гимназии Св. Софии города Львова был признан виновным в нарушении карантинных требований предусмотренных п/п 151 п. 3 постановления КМУ №1236 от 09.12.2020 года, поскольку допустил учебный процесс (преподавание офлайн) без обязательного вакцинации 80% работников.

Суд принял решение наложить административное взыскание в виде штрафа 34 000 грн.

Постановление может быть обжаловано во Львовском апелляционном суде в течение десяти дней со дня постановления.

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Львов