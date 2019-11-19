Директор ГБР и его следователи будут отвечать перед законом, - адвокат Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Адвокат подчеркнул, что ГБР не желает принимать решение по существу

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что в своих "юридически ничтожных" обвинениях против Порошенко ГБР перешло все рамки законности, и соответствующие заявления уже направлены в Генпрокуратуру и в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил во время брифинга.

"Я уже в своем блоге назвал это все конвульсиями Государственного бюро расследований. Речь идет о том, что в обществе обсуждают подозрение, которого никто не видел", – отметил Головань, добавив, что известно только об информации о проекте подозрения, а самого проекта подозрения никто не обнародовал.

"Мы на основе практики Европейского суда по правам человека обратились в ГБР с заявлениями, ходатайствами о закрытии уголовных производств. В частности, в этом уголовном производстве, которое касается назначения членов Высшего совета правосудия", – сказал он.

По его словам, ГБР необходимых действий не совершило, ходатайство не рассмотрело.

"Мы обжаловали их бездействие до суда. Шевченковский районный суд 15 ноября постановил решение, которым обязал ГБР наше ходатайство рассмотреть. И как мы видим буквально через несколько дней появилась информация о проекте подозрения", – добавил он.

Адвокат подчеркнул, что ГБР не желает принимать решение по существу.

"Почему так? Потому что тогда бы пришлось следователям, которые расследуют это уголовное производство и даже подготовили проект сообщения о подозрении, комментировать документы, которые подтверждают, что пятый президент Петр Порошенко при назначении членов Высшего совета правосудия действовал абсолютно законно", – сказал Головань.

Он сообщил, что соответствующие экспертные заключения, которые подтверждают законность действий Порошенко при назначении членов ВСП, были предоставлены и в ГБР, и в прокуратуру.

"Буквально несколько часов назад было подано заявление о привлечении к уголовной ответственности виновных. В частности, за привлечение невиновного к уголовной ответственности".

"Мы считаем, что организатором этого был руководитель Государственного бюро расследований господин Труба", – подчеркнул адвокат.

"Замечу, что господин Труба, согласно официальным ответам, которые мы имеем, он не является процессуально руководителем органа досудебного расследования и не в праве влиять на действия следователей. В то же время мы видим, что следователи в этих процессах нигде публично не выступают, а комментарии дают пресс-служба ГБР и директор ГБР. То есть лица, которые не имели права даже знать о тех уголовных производствах", – разъяснил Игорь Головань.

По его словам, это подтверждает, что процессуально самостоятельных следователей в ГБР нет, что всем этим незаконно, превышая свои служебные полномочия, руководит директор ГБР Труба.

"Мы также вынуждены были обращаться в суд, поскольку Генеральная прокуратура реагирует не очень оперативно в порядке регистрации уголовных производств в отношении этих незаконных фактов деятельности ГБР", – добавил он.

"Буквально вчера мы получили подтверждение от Генпрокуратуры, что на выполнение постановления Печерского районного суда Киева было зарегистрировано уголовные производства относительно возможного нарушения тайны переписки и телефонных разговоров, совершенных в отношении государственного деятеля. Имеется в виду пятый президент Украины Петр Порошенко. Относительно разглашения данных досудебного расследования, совершенных должностными лицами ГБР и другими лицами; в отношении возможного получения неправомерной выгоды руководителем ГБР и влияния на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства; в отношении незаконного сбора, хранения, использования и распространения Портновым А. конфиденциальной информации о лице", – перечислил он начатые дела.

"Это четыре производства, о регистрации которых мы получили информацию вчера", – добавил он.

"Еще есть соответствующее производство, которое передано для расследования в ГБР в отношении следователей ГБР, что касается незаконного сбора распространение конфиденциальной информации о лице, а также информации, являющейся банковской и коммерческой тайной", – отметил Головань.

Напоследок Головань отметил, что Государственное бюро расследований как независимый правоохранительный орган фактически разрушен и не выполняет возложенных на него функций защиты закона.