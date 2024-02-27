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"Динозаври вимерли". Тренер британського гранда нарвався на осуд за випадковий сексизм

Фото: Брендан Роджерс наговорив зайвого (facebook.com/CelticFC)
Автор: Антон Федорців

Керманич шотландського "Селтіка" Брендан Роджерс став об'єктом критики після необачних висловлювань у післяматчевому інтерв'ю для телебачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

51-річний фахівець назвав журналістку Джейн Льюїс "хорошою дівчинкою" під час флеш-інтерв'ю. Шотландські активісти закликали тренера попросити вибачення.

Роджерс після перемоги над "Мазервеллом" у чемпіонаті Шотландії заявив, що його команда "напише свою власну історію". На логічне запитання Льюїс, що саме менеджмер мав на увазі, він відповів, що вона знає, про що йдеться. А коли йшов із інтерв'ю, то сказав журналістці: "Молодець, хороша дівчинка".

Організація Scottish Feminist Network, що бореться за права жінок у Шотландії, охарактеризувала вчинок Роджерса як "випадковий сексизм". Там упевнені, що Льюїс просто виконувала свою роботу, тож тренер був неправий. Феміністки зажадали публічних вибачень.

"Досягнення жінок недооцінюють і відкидають, а їх професіональний рівень піддають сумнівам. Роджерс повинен перепросити в репортерки. Зневажливе ставлення тренера команди, що перемогла, цілком показове. У 2024 році це надзвичайно гнітить. Ми були переконані, що динозаври вимерли", – зазначили в SFN.

До слова, екс-оборонець "Барселони" Алвес сів до в'язниці на 4,5 роки за зґвалтування.

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