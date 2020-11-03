В "Динамо" не обнаружили новых случаев COVID-19. Матч с "Барселоной" состоится

Киевское "Динамо" накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с "Барселоной" получило результаты тестирования на коронавирус. Все тесты игроки и персонал первой команды оказались отрицательными.

Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

Отмечается, что коронавирус не помешает проведению поединка, который запланирован на среду, 4 ноября, в столице Каталонии, начало в 22.00 по киевскому времени.

Напомним, матч находился под угрозой срыва. В расположении киевлян положительные тесты на COVID-19 сдали девять футболистов.

Также наличие инфекции подтвердили у четырех сотрудников клубной базы "Динамо", а также ассистента главного тренера.

Если б в составе "бело-синих" выявили еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА. В заявку "бело-синих" на игру с "Барселоной" вошли 13 футболистов из списка А - это минимальное количество, необходимое для проведения матча.

После двух туров команда Мирчи Луческу с одним очком занимает третье место в группе, а каталонцы возглавляют ее.