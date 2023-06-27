"Динамо" розірвало контракт із Бєсєдіним: форвард не забивав два роки

27-річний форвард покинув столичний гранд. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою.

Бєсєдін – вихованець "Динамо". У першій команді він дебютував навесні 2016-го після річної оренди в харківському "Металісті". Проте, стати безумовним виконавцем основи "біло-синіх" нападнику завадили травми та низька результативність.

Президент киян Ігор Суркіс заявив у коментарі "ТаТоТаке", що домовився про завершення співпраці з Бєсєдіним під час особистої розмови. Форвард повернувся до Києва з важкою травмою зв'язок і нині пересувається на милицях. Контракт із "Динамо" був чинний до 31 грудня 2024-го.

Хто такий Артем Бєсєдін

Уродженець Харкова, вихованець місцевих ДЮСШ. До академії "Динамо" потрапив у 16 років.

Виступав за "біло-синіх" U-19 і дубль вітчизняного гранда. У березні 2015 року поїхав у "Металіст" на правах оренди. До Києва повернувся на другу половину сезону 2015/16. З тих пір провів 143 матчі в усіх турнірах за "Динамо", в яких забив 35 м'ячів. Останній гол у футболці киян оформив у квітні 2021-го.

У збірній України дебютував у 2016 році. Загалом зіграв 19 поєдинків за "синьо-жовтих", у яких забив 2 м'ячі.