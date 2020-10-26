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"Динамо" получило позитивные тесты на коронавирус перед матчем Лиги чемпионов

Автор: Вера Олейник

Киевляне понесли кадровые потери

Футболисты киевского "Динамо" прошли обязательный тест на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша". Позитивные результаты получили голкипер команды Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко.

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

Также позитивный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулебы. Все трое уходят на самоизоляцию.

Таким образом, сегодня, 26 октября, делегация "Динамо" отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко, которые являются незаменимыми игроками основы, не смогут помочь киевлянам в этом поединке.

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Официальный сайт клуба пока не подтвердил информацию о заражении игроков.

Встреча "Ференцвароша" с "Динамо" состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени. Команду соперника возглавляет бывший игрок и тренер киевлян Сергей Ребров

Напомним, встреча первого тура против "Ювентуса" завершилась для киевлян домашним поражением со счетом 0:2.

После стартового тура "Динамо" занимает третье место в группе, а венгерцы замыкают четверку.

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