"Динамо" опровергло версию УАФ о трансфере из Германии, заболевших COVID-19 игроков сборной

Заболевшие COVID-19 игроки футбольного клуба "Динамо" (Киев) еще в ночь с субботы на воскресенье при содействии руководства клуба были доставлены домой. Распространенная некоторыми СМИ информация о том, что они вылетели в Киев 15 ноября чартером, организованным УАФ, не соответствует действительности.

Об этом говорится на сайте ФК "Динамо" со ссылкой на письмо вице-президента клуба Алексея Семененко, адресованное директору телеканалов "Футбол 1/2/3" Александру Денисову.

В нем, в частности, клуб обращает внимание на недостоверную информацию, распространенную телеканалом "Футбол 1/2/3" со ссылкой на УАФ, и просит подать эту новость в эфир в корректной редакции.

"О том, что Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин прибыли в Борисполь еще ночью иностранным бортом, который был организован руководством клуба, вчера поздно вечером сообщил официальный сайт ФК "Динамо", - отмечается на сайте.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 14 ноября не дождавшись от Украинской ассоциации футбола (УАФ) ясного решения, когда и как четверо игроков национальной сборной, инфицированные COVID-19, будут отправлены домой, президент футбольного клуба "Динамо" самостоятельно организовал их возвращение в Киев.