ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Динамо" зганьбилося у Лізі Європи: жахлива поразка від "Маккабі" (відео)

Бачка-Топола, Четвер 21 серпня 2025 23:09
UA EN RU
"Динамо" зганьбилося у Лізі Європи: жахлива поразка від "Маккабі" (відео) Фото: "Динамо" знову поступилося в Європі (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Київське "Динамо" після вильоту з Ліги чемпіонів бореться за місце в основному раунді другого за значенням континентального турніру – Ліги Європи. На шляху до мети – чемпіон Ізраїлю, тель-авівський "Маккабі".

Про те, як пройшла перша зустріч суперників – розповідає РБК-Україна.

Ліга Європи, плей-офф раунд, 1-й матч

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Динамо" (Київ, Україна) – 3:1

Голи: Перец, 12, 69, Джезекель, 58 - Волошин, 32

Вилучення: Вівчаренко (Д), 50 (груба гра)

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Шапаренко, Михайленко, Піхальонок (Попов, 55), Волошин (Кабаєв, 74), Ванат (Герреро, 74), Ярмоленко (Бражко, 55).

Як пройшов матч

Через погодні умови в сербському місті Бачка-Топола старт поєдинку затримався на 15 хвилин, проте і далі дощ, який подекуди переходив у сильну зливу, заважав футболістам на полі.

Тим не менш ізраїльська команда до таких умов пристосувалася краще, і вже з перших хвилин турбувала захист киян.

Перший дзвіночок пролунав вже на 8-й хвилині, коли кияни обрізалися перед власним штрафним і Нещерет потягнув удар Переца із забивної позиції.

А вже на 12-й і він був безсилим, коли той ж Перец після розрізної передачі у штрафний від Джезекеля точно пробив з гострого кута – 1:0.

Потім киянам явно пощастило, коли Давіда потужним ударом влучив у дальню стійку.

І лише в другій половини тайму у команди Олександра Шовковського стало щось вимальовуватися. Спочатку Ванат у штрафному обіграв суперника, але не влучив у ворота.

Проте вже наступна атака "біло-синіх" стала результативною. Ванат знайшов у штрафному Волошина, який одразу пробив з-під захисника в ближній кут – 1:1.

До перерви "Маккабі" створив ще одну небезпеку біля динамівських воріт, проте Нещерет після удару Ревіво зіграв надійно.

На другий тайм були певні надії, але вони зникли вже на 50-й хвилині, коли пряму червону картку перед собою побачив Вівчаренко. Захисник киян грубо зіграв проти Джезекеля, і після перегляду ВАР арбітр вилучив динамівця.

Майже одразу прийшло покарання. Давіда зробив розрізну передачу в кут штрафного на Беліча, той прострілив і Джезекель відправив м'яч у ворота.

А через десять хвилин "Маккабі" забив утретє. Ревіво зробив пас на хід Перецу, який з центру штрафного влучно пробив повз Нещерета.

"Динамо" трохи актвізувалося з виходом на поле Герреро. Але виправити ситуацію не змогло.

Залишається сподіватися, що чемпіони України зможуть взяти переконливий реванш через тиждень – 28 серпня в польському Любліні.

Раніше розповіли, як кривдник "Динамо" – "Пафос" сенсаційно обіграв "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів.

Також читайте, що буде з "Динамо", якщо воно програє "Маккабі" у Лізі Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ліга Європи Маккабі Футбол
Новини
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Трамп розніс Байдена за затримку з дозволом Україні бити по території РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"