"Динамо" зганьбилося у Лізі Європи: жахлива поразка від "Маккабі" (відео)

Київське "Динамо" після вильоту з Ліги чемпіонів бореться за місце в основному раунді другого за значенням континентального турніру – Ліги Європи. На шляху до мети – чемпіон Ізраїлю, тель-авівський "Маккабі".

Про те, як пройшла перша зустріч суперників – розповідає РБК-Україна .

Ліга Європи, плей-офф раунд, 1-й матч

"Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) – "Динамо" (Київ, Україна) – 3:1

Голи: Перец, 12, 69, Джезекель, 58 - Волошин, 32

Вилучення: Вівчаренко (Д), 50 (груба гра)

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко, Михавко, Біловар, Караваєв, Шапаренко, Михайленко, Піхальонок (Попов, 55), Волошин (Кабаєв, 74), Ванат (Герреро, 74), Ярмоленко (Бражко, 55).

Як пройшов матч

Через погодні умови в сербському місті Бачка-Топола старт поєдинку затримався на 15 хвилин, проте і далі дощ, який подекуди переходив у сильну зливу, заважав футболістам на полі.

Тим не менш ізраїльська команда до таких умов пристосувалася краще, і вже з перших хвилин турбувала захист киян.

Перший дзвіночок пролунав вже на 8-й хвилині, коли кияни обрізалися перед власним штрафним і Нещерет потягнув удар Переца із забивної позиції.

А вже на 12-й і він був безсилим, коли той ж Перец після розрізної передачі у штрафний від Джезекеля точно пробив з гострого кута – 1:0.

Потім киянам явно пощастило, коли Давіда потужним ударом влучив у дальню стійку.

І лише в другій половини тайму у команди Олександра Шовковського стало щось вимальовуватися. Спочатку Ванат у штрафному обіграв суперника, але не влучив у ворота.

Проте вже наступна атака "біло-синіх" стала результативною. Ванат знайшов у штрафному Волошина, який одразу пробив з-під захисника в ближній кут – 1:1.

До перерви "Маккабі" створив ще одну небезпеку біля динамівських воріт, проте Нещерет після удару Ревіво зіграв надійно.

На другий тайм були певні надії, але вони зникли вже на 50-й хвилині, коли пряму червону картку перед собою побачив Вівчаренко. Захисник киян грубо зіграв проти Джезекеля, і після перегляду ВАР арбітр вилучив динамівця.

Майже одразу прийшло покарання. Давіда зробив розрізну передачу в кут штрафного на Беліча, той прострілив і Джезекель відправив м'яч у ворота.

А через десять хвилин "Маккабі" забив утретє. Ревіво зробив пас на хід Перецу, який з центру штрафного влучно пробив повз Нещерета.

"Динамо" трохи актвізувалося з виходом на поле Герреро. Але виправити ситуацію не змогло.

Залишається сподіватися, що чемпіони України зможуть взяти переконливий реванш через тиждень – 28 серпня в польському Любліні.