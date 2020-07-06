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Динамика пандемии коронавируса в Украине стабилизируется, - Шмыгаль

Новости » Коронавирус     06.07.2020 - 14:32
Динамика пандемии коронавируса в Украине стабилизируется, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

В Украине стабилизировалась заболеваемость COVID-19

В Украине стабилизируется динамика пандемии коронавируса COVID-19. Это отражается на статистике активных больных и на уровне госпитализации.

Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба президента.

По его словам, динамика пандемии стабилизируется, несмотря на рост количества инфицированных коронавирусом в июне. Он также отметил, что показатели Министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения COVID-19 в стране.

"Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что процент заболеваемости среди медиков продолжает падать, и сейчас он составляет 6%.

Напомним, по состоянию на 6 июля в Украине фиксируют спад новых случаев COVID-19: за прошедшие сутки заразились 543 человека, всего с начала пандемии - более 49 000.

При этом ситуация в Киеве улучшилась, и столичным ресторанам и кинотеатрам с сегодняшнего дня разрешили работать после 22:00.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины COVID-19Денис ШмыгальКоронавирус
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