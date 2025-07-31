Дієтолог розповіла, коли дійсно потрібно худнути

Прагнення до ідеальної фігури часто змушує нас виснажувати себе дієтами та підганяти під стандарти. Проте коли дійсно варто замислитись про схуднення, а коли зайві кілограми не є проблемою?
В інтерв'ю РБК-Україна професор та дієтолог-гастроентеролог Галина Анохіна пояснила, що важливіше за цифри на вагах, та дала практичні поради, як скидати вагу без шкоди для здоров'я.
За словами лікаря, окрім випадків діагностованого ожиріння (індекс маси тіла понад 30), є чіткі медичні показання до схуднення. Знижувати вагу необхідно, якщо у людини виявлено:
У цих випадках зайва вага може безпосередньо впливати на розвиток або погіршення цих захворювань, тому схуднення стає частиною лікування.
Гастроентеролог наголошує: не потрібно підганяти себе під стандарти чи тренди. Є багато прикладів, коли люди з пишними формами почуваються абсолютно комфортно, є рухливими та активними, мають здорову шкіру і волосся.
При цьому є худі та стрункі люди, які мають низку проблем зі здоров'ям, таких як опущений шлунок, нирки, втомлений вигляд, суха шкіра чи випадіння волосся.
Головний критерій, на який варто орієнтуватися, - це стан свого здоров'я та самопочуття, а не зовнішні ідеали.
Якщо схуднути все ж потрібно, лікар радить звернути увагу на кілька ключових моментів у раціоні.
Обмежте вживання солодощів та відмовтеся від перекусів
Солодке стимулює викид інсуліну, який перетворює спожиту енергію на жир. Особливо шкідливими є перекуси, оскільки вони часто складаються із солодощів та фруктів.
Дотримуйтеся інтервалів між прийомами їжі
Перерва має становити 2,5-3 години. У цей час можна пити воду або несолодкий чай без будь-яких додаткових закусок.
Вибирайте шоколад як десерт
Якщо зовсім відмовитися від солодкого важко, краще обирати шоколад і їсти його лише на десерт. У такому разі він змішується з білками та жирами, що зменшує "глюкозний удар" на підшлункову залозу.
Білок - основа раціону
Кількість білка має бути оптимальною, обмежувати його вміст неприпустимо.
Зменште жири та вуглеводи, але не відмовляйтеся повністю
Важливо дотримуватися міри у всьому, не виключаючи цілі групи продуктів.
Ці прості поради допоможуть вам підійти до схуднення свідомо та з користю для свого організму.
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