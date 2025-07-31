Дієтолог розповіла, коли дійсно потрібно худнути

Коли схуднення - це не примха, а необхідність

За словами лікаря, окрім випадків діагностованого ожиріння (індекс маси тіла понад 30), є чіткі медичні показання до схуднення. Знижувати вагу необхідно, якщо у людини виявлено:

жирову інфільтрацію печінки

переддіабет

артеріальну гіпертензію (підвищений артеріальний тиск)

У цих випадках зайва вага може безпосередньо впливати на розвиток або погіршення цих захворювань, тому схуднення стає частиною лікування.

На що орієнтуватися при схудненні

Гастроентеролог наголошує: не потрібно підганяти себе під стандарти чи тренди. Є багато прикладів, коли люди з пишними формами почуваються абсолютно комфортно, є рухливими та активними, мають здорову шкіру і волосся.

При цьому є худі та стрункі люди, які мають низку проблем зі здоров'ям, таких як опущений шлунок, нирки, втомлений вигляд, суха шкіра чи випадіння волосся.

Головний критерій, на який варто орієнтуватися, - це стан свого здоров'я та самопочуття, а не зовнішні ідеали.

Головні правила для тих, кому потрібно схуднути

Якщо схуднути все ж потрібно, лікар радить звернути увагу на кілька ключових моментів у раціоні.

Обмежте вживання солодощів та відмовтеся від перекусів

Солодке стимулює викид інсуліну, який перетворює спожиту енергію на жир. Особливо шкідливими є перекуси, оскільки вони часто складаються із солодощів та фруктів.

Дотримуйтеся інтервалів між прийомами їжі

Перерва має становити 2,5-3 години. У цей час можна пити воду або несолодкий чай без будь-яких додаткових закусок.

Вибирайте шоколад як десерт

Якщо зовсім відмовитися від солодкого важко, краще обирати шоколад і їсти його лише на десерт. У такому разі він змішується з білками та жирами, що зменшує "глюкозний удар" на підшлункову залозу.

Білок - основа раціону

Кількість білка має бути оптимальною, обмежувати його вміст неприпустимо.

Зменште жири та вуглеводи, але не відмовляйтеся повністю

Важливо дотримуватися міри у всьому, не виключаючи цілі групи продуктів.

Ці прості поради допоможуть вам підійти до схуднення свідомо та з користю для свого організму.