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Дієтолог розповіла, коли дійсно потрібно худнути

Четвер 31 липня 2025 09:21
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Дієтолог розповіла, коли дійсно потрібно худнути Експерт назвала, на що орієнтуватися при схудненні (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Прагнення до ідеальної фігури часто змушує нас виснажувати себе дієтами та підганяти під стандарти. Проте коли дійсно варто замислитись про схуднення, а коли зайві кілограми не є проблемою?

В інтерв'ю РБК-Україна професор та дієтолог-гастроентеролог Галина Анохіна пояснила, що важливіше за цифри на вагах, та дала практичні поради, як скидати вагу без шкоди для здоров'я.

Коли схуднення - це не примха, а необхідність

За словами лікаря, окрім випадків діагностованого ожиріння (індекс маси тіла понад 30), є чіткі медичні показання до схуднення. Знижувати вагу необхідно, якщо у людини виявлено:

  • жирову інфільтрацію печінки
  • переддіабет
  • артеріальну гіпертензію (підвищений артеріальний тиск)

У цих випадках зайва вага може безпосередньо впливати на розвиток або погіршення цих захворювань, тому схуднення стає частиною лікування.

На що орієнтуватися при схудненні

Гастроентеролог наголошує: не потрібно підганяти себе під стандарти чи тренди. Є багато прикладів, коли люди з пишними формами почуваються абсолютно комфортно, є рухливими та активними, мають здорову шкіру і волосся.

При цьому є худі та стрункі люди, які мають низку проблем зі здоров'ям, таких як опущений шлунок, нирки, втомлений вигляд, суха шкіра чи випадіння волосся.

Головний критерій, на який варто орієнтуватися, - це стан свого здоров'я та самопочуття, а не зовнішні ідеали.

Головні правила для тих, кому потрібно схуднути

Якщо схуднути все ж потрібно, лікар радить звернути увагу на кілька ключових моментів у раціоні.

Обмежте вживання солодощів та відмовтеся від перекусів

Солодке стимулює викид інсуліну, який перетворює спожиту енергію на жир. Особливо шкідливими є перекуси, оскільки вони часто складаються із солодощів та фруктів.

Дотримуйтеся інтервалів між прийомами їжі

Перерва має становити 2,5-3 години. У цей час можна пити воду або несолодкий чай без будь-яких додаткових закусок.

Вибирайте шоколад як десерт

Якщо зовсім відмовитися від солодкого важко, краще обирати шоколад і їсти його лише на десерт. У такому разі він змішується з білками та жирами, що зменшує "глюкозний удар" на підшлункову залозу.

Білок - основа раціону

Кількість білка має бути оптимальною, обмежувати його вміст неприпустимо.

Зменште жири та вуглеводи, але не відмовляйтеся повністю

Важливо дотримуватися міри у всьому, не виключаючи цілі групи продуктів.
Ці прості поради допоможуть вам підійти до схуднення свідомо та з користю для свого організму.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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