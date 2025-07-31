Дієтолог розповіла, коли дійсно потрібно худнути
Прагнення до ідеальної фігури часто змушує нас виснажувати себе дієтами та підганяти під стандарти. Проте коли дійсно варто замислитись про схуднення, а коли зайві кілограми не є проблемою?
В інтерв'ю РБК-Україна професор та дієтолог-гастроентеролог Галина Анохіна пояснила, що важливіше за цифри на вагах, та дала практичні поради, як скидати вагу без шкоди для здоров'я.
Коли схуднення - це не примха, а необхідність
За словами лікаря, окрім випадків діагностованого ожиріння (індекс маси тіла понад 30), є чіткі медичні показання до схуднення. Знижувати вагу необхідно, якщо у людини виявлено:
- жирову інфільтрацію печінки
- переддіабет
- артеріальну гіпертензію (підвищений артеріальний тиск)
У цих випадках зайва вага може безпосередньо впливати на розвиток або погіршення цих захворювань, тому схуднення стає частиною лікування.
На що орієнтуватися при схудненні
Гастроентеролог наголошує: не потрібно підганяти себе під стандарти чи тренди. Є багато прикладів, коли люди з пишними формами почуваються абсолютно комфортно, є рухливими та активними, мають здорову шкіру і волосся.
При цьому є худі та стрункі люди, які мають низку проблем зі здоров'ям, таких як опущений шлунок, нирки, втомлений вигляд, суха шкіра чи випадіння волосся.
Головний критерій, на який варто орієнтуватися, - це стан свого здоров'я та самопочуття, а не зовнішні ідеали.
Головні правила для тих, кому потрібно схуднути
Якщо схуднути все ж потрібно, лікар радить звернути увагу на кілька ключових моментів у раціоні.
Обмежте вживання солодощів та відмовтеся від перекусів
Солодке стимулює викид інсуліну, який перетворює спожиту енергію на жир. Особливо шкідливими є перекуси, оскільки вони часто складаються із солодощів та фруктів.
Дотримуйтеся інтервалів між прийомами їжі
Перерва має становити 2,5-3 години. У цей час можна пити воду або несолодкий чай без будь-яких додаткових закусок.
Вибирайте шоколад як десерт
Якщо зовсім відмовитися від солодкого важко, краще обирати шоколад і їсти його лише на десерт. У такому разі він змішується з білками та жирами, що зменшує "глюкозний удар" на підшлункову залозу.
Білок - основа раціону
Кількість білка має бути оптимальною, обмежувати його вміст неприпустимо.
Зменште жири та вуглеводи, але не відмовляйтеся повністю
Важливо дотримуватися міри у всьому, не виключаючи цілі групи продуктів.
Ці прості поради допоможуть вам підійти до схуднення свідомо та з користю для свого організму.
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