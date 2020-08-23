Диетолог рассказала, как составить идеальное меню на завтрак

Сбалансированный завтрак должен состоять не только из каши, ведь наше тело имеет также потребность и в клетчатке, и в белках. Поэтому назвать завтрак идеальным можно лишь при условии, что он будет содержать все необходимые для организма элементы.

"Завтрак должен быть достаточно плотным и составлять 30 процентов от рациона за день. Поэтому он может состоять из чего угодно, например, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром", - сообщила Елена Чигия на радио Spuntnik.

Диетолог отмечаtт, что каша сама по себе содержит одни лишь углеводы, поэтому не способна наполнить организм всеми питательными веществами, которые необходимы с самого утра.

А учитывая тот факт, что первый прием пищи в течении дня самый важный, в него, помимо каши, нужно включить продукты, содержащие белок: бобовые, орехи, овощи, рыба.

К слову, белок, содержащийся в растительной пище, легко усваивается, сохраняет свои свойства при любом виде термической обработки, что позволяет значительно разнообразить рацион питания.

Но не стоит забывать и про клетчатку. Лидером по содержанию клетчатки являются отруби. Далее идет капуста, зеленые листовые овощи, ягоды, грибы, фрукты и миндальные орехи.

Касательно приготовления самой каши, специалисты утверждают, что готовить ее нужно не на воде, а исключительно на молоке, ведь зерновым продуктам нужно больше лизина для того чтобы белки, содержащиеся в них, могли должным образом усвоиться.

Поведя итог, можно сказать, что идеальным завтраком является блюдо состоящее из каши на молоке, сыра, овощей и фруктов на десерт. Именно такой утренний прием пищи гарантирует заряд энергии на весь день.

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