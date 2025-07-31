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Дієтолог назвала дешеву рибу-чемпіона з Омега-3: це не лосось і не форель

Четвер 31 липня 2025 10:29
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Дієтолог назвала дешеву рибу-чемпіона з Омега-3: це не лосось і не форель Забудьте про лосося! Дієтолог назвала рибу, яка реально корисніша (фото: Freepik )
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Червона риба вважається еталоном здорового харчування та головним джерелом цінних Омега-3 жирних кислот. Проте, як виявилося, це не завжди відповідає дійсності, особливо коли йдеться про її приготування.

В інтерв'ю для РБК-Україна заслужений лікар України, професор та дієтолог-гастроентеролог Галина Анохіна розвіяла цей популярний міф і назвала доступну, але значно кориснішу альтернативу, яка здатна здивувати навіть досвідчених прихильників здорового способу життя.

Дієтолог назвала дешеву рибу, яка реально корисніша за лосося

"Дотримуватися принципів здорового харчування - це не означає їсти лише дорогі й розпіарені продукти", - говорить лікарка.

Багато хто вважає "розрекламовану" червону рибу головним джерелом Омега-3 жирних кислот. Проте, говорить Анохіна, це не зовсім так.

"Якщо посмажити стейк із червоної риби, Омега-3 жирні кислоти в ній зруйнуються. Тож доцільніше її їсти засолену, бажано - малосольну, щоб не було забагато солі", - каже лікар.

Однак як здорову та значно дешевшу альтернативу експерт радить обирати скумбрію чи оселедець.

Виявляється, докозагексаєнової кислоти (один із видів омега-3) в оселедці більше, ніж у червоній рибі. Це робить звичайний оселедець справжнім чемпіоном за вмістом цих цінних жирних кислот.

Калорійність їжі - не головний показник її користі

Також в інтерв'ю лікарка зазначила, що продукти з меншою калорійністю можуть виявитись менш корисним за ті, що містять більше калорій, але мають вищу біологічну цінність.

"Треба дивитися не на те, скільки в продукті калорій, а на те, скільки в 100 грамах продукту різноманітних речовин", - пояснює вона.

Йдеться про мікро- й макроелементи, вітаміни, клітковину, які насправді живлять організм і підтримують його функції.

"Наприклад, якщо ми візьмемо білий хліб чи булочку. Там є вуглеводи, може бути клітковина, можливо, трохи мінералів. Ще там точно є багато солі. А також є дуже поганий за складом пекарський жир. Тож краще купити макарони, аніж білий хліб.

Або ж випікати хліб самостійно, готувати млинці тощо. Ще я рекомендую вірменський лаваш - у нього не додають жири", - підсумувала лікар.

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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