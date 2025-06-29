Дієтичні рулетики з кабачків: смачна ідея на вечерю без шкоди для фігури

Рулетики з кабачків: рецепт дієтичної страви

Знадобляться такі інгредієнти:

курячий фарш - 400 г

кабачки - 300 г

сметана - 50 г (15 %)

томатна паста - 50 г

моцарела - 50 г

дрібка солі, хмелі сунелі

Легкий спосіб приготування

Кабачок потрібно нарізати тонкими смужками овочечисткою. До фаршу додаємо сіль та хмелі сунелі вимішуємо, викладаємо на край кабачка та скручуємо у рулетики.

Викладаємо у форму та змішуємо сметану та томатну пасту і цим соусом змащуємо рулетики. Зверху присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку при 180 градусах на 25 хвилин до рум'яності сиру.

Час приготування страви - 35 хв

У 100 г страви:

калорій - 99

білки - 14,6

жири - 3,5

вуглеводи - 3,1

Дієтичні рулетики з кабачків (фото: кадр з відео)