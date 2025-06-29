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Дієтичні рулетики з кабачків: смачна ідея на вечерю без шкоди для фігури

Неділя 29 червня 2025 17:33
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Дієтичні рулетики з кабачків: смачна ідея на вечерю без шкоди для фігури Рецепт смачних дієтичних рулетів з кабачків (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Дієтичні кабачкові рулетики - це легка, корисна та швидка в приготуванні страва. Вони містять мінімум калорій, багато клітковини та ідеально підходять для літнього меню чи раціону правильного харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Рулетики з кабачків: рецепт дієтичної страви

Знадобляться такі інгредієнти:

  • курячий фарш - 400 г
  • кабачки - 300 г
  • сметана - 50 г (15 %)
  • томатна паста - 50 г
  • моцарела - 50 г
  • дрібка солі, хмелі сунелі

Легкий спосіб приготування

Кабачок потрібно нарізати тонкими смужками овочечисткою. До фаршу додаємо сіль та хмелі сунелі вимішуємо, викладаємо на край кабачка та скручуємо у рулетики.

Викладаємо у форму та змішуємо сметану та томатну пасту і цим соусом змащуємо рулетики. Зверху присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку при 180 градусах на 25 хвилин до рум'яності сиру.

Час приготування страви - 35 хв

У 100 г страви:

  • калорій - 99
  • білки - 14,6
  • жири - 3,5
  • вуглеводи - 3,1

Дієтичні рулетики з кабачків: смачна ідея на вечерю без шкоди для фігуриДієтичні рулетики з кабачків (фото: кадр з відео)

@mil_alexx_pp ДІЄТИЧНІ КАБАЧКОВІ РУЛЕТИКИ розмір форми - 22х22см час приготування: 35хв КБЖВ на 100г:К.99 Б.14.6 Ж.3.5 В.3.1 Прийом: #обід #вечеря #перекус вага всієї порції - 800г Нам знадобиться: 400г курячого фаршу 300г кабачку 50г сметани(15%) 50г томатної пасти 50г моцарели дрібка солі, хмелі сунелі #кабачки #кабачкирецепт #кабачкивдуховке #кабачкифаршированные #кабачковыеоладьи #food #рецептиукраїнською #кулінарнийблог #рецепты La Dolce Vita - Fausto Papetti

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