Диетическое питание и в соответствии с нормами ВОЗ: что изменилось в школьном рационе

В Украине обновили нормы питания детей в школьных столовых и организованных коллективах. Теперь дети смогут получить диетическое питание, а сами нормы соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook .

По его словам, в новые нормы питания детей включено ограничение количества соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок, рыбных консервов. Все это будет способствовать профилактике развития избыточного веса и ожирения, а также развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Порядком организации питания предоставлена ​​возможность выбирать эффективную модель организации питания с учетом особенностей соответствующего заведения - кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей и собственными силами учреждения. Впервые предусмотрено требование по организации питания детей с особыми диетическими потребностями на основании медицинской справки", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что сохранение здоровья детей является одной из важнейших задач государства.