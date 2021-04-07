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Диетическое питание и в соответствии с нормами ВОЗ: что изменилось в школьном рационе

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 12:49
Диетическое питание и в соответствии с нормами ВОЗ: что изменилось в школьном рационе Фото: школьное питание будет включать диетически продукты (facebook.com Андрей Отришко)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине обновили нормы питания детей в школьных столовых и организованных коллективах. Теперь дети смогут получить диетическое питание, а сами нормы соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, в новые нормы питания детей включено ограничение количества соли и сахара, жиров, запрещено использование колбасных изделий, сосисок, рыбных консервов. Все это будет способствовать профилактике развития избыточного веса и ожирения, а также развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Порядком организации питания предоставлена ​​возможность выбирать эффективную модель организации питания с учетом особенностей соответствующего заведения - кейтеринг, путем сдачи пищеблока учреждения в аренду для организации питания детей и собственными силами учреждения. Впервые предусмотрено требование по организации питания детей с особыми диетическими потребностями на основании медицинской справки", - пояснил Ляшко.

Он отметил, что сохранение здоровья детей является одной из важнейших задач государства.

Напомним, новые нормы и порядок организации питания в школах были утверждены 24 марта.

Также РБК-Украина писало, что с 1 января в Украине вступил в силу обновленный Санитарный регламент и новые гигиенические требования к школьным пищеблокам. Предполагается, что украинских школьников будут кормить только здоровой едой.

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