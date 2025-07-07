Дієта Мадонни, яка дарує молодість та запобігає хворобам серця

Яку дієту обирає Мадонна?

Макробіотична дієта, яку часто розглядають як стиль життя, а не просто дієту через її суворі харчові настанови, зосереджена на споживанні простих, здорових продуктів для очищення організму від "токсинів".

Зазвичай прихильники цієї дієти вживають органічні фрукти та овочі місцевого виробництва, цільнозернові культури, такі як овес і бурий рис, а також супи з овочів, водоростей та сочевиці.

Хоча багато хто обирає дієту, ближчу до веганства, є й ті, хто іноді їсть органічне м'ясо або рибу. Сама Мадонна, за повідомленнями, вживає горіхи, броколі, капусту кейл, гарбуз, моркву, редьку та боби.

Аналогічно, Гвінет Пелтроу, яка раніше говорила про дотримання цієї дієти, підкреслювала, що її основна суть полягає в дотриманні певних критеріїв щодо вибору їжі. В інтерв'ю HuffPost вона наголосила, що фундаментальні принципи дієти – це "їсти місцеву, органічну, сезонну та необроблену їжу".

Гвінет Пелтроу також радить макробіотичну дієту (фото: Getty Images)

Які переваги макробіотичної дієти?

Джордж Осава - винахідник макробіотичної дієти, стверджував, що вона може запобігати раку та іншим серйозним хворобам. Він навіть заявляв, що вилікував власний туберкульоз у 19 років, дотримуючись китайських дієтичних принципів, які пізніше він перетворив на макробіотичну дієту.

Однак, Cancer Research UK підкреслює, що не існує наукових доказів того, що макробіотична дієта може запобігти або вилікувати рак. При цьому це не заперечує потенційних переваг дієти для здоров'я.

Дослідження показують, що помірна макробіотична дієта може покращити здоров'я. Наприклад, люди, які дотримувалися макробіотичної дієти протягом багатьох років, зазвичай мають менше жиру в організмі та нижчий рівень холестерину.

Це означає, що вони менш схильні до розвитку серцевих захворювань, раку молочної залози та інших видів раку, пов'язаних з дієтою з високим вмістом жиру. Проте, дуже важливо пам'ятати, що цих переваг можна також досягти за допомогою стандартної здорової та збалансованої дієти.

На що звернути увагу при макробіотичній дієті?

Існує кілька недоліків, пов'язаних з макробіотичною дієтою, які слід враховувати, якщо ви плануєте її спробувати. Один з найважливіших - це ризик недоїдання через відсутність молочних або тваринних продуктів у раціоні.

Відсутність цих продуктів у вашій дієті може означати, що ваш організм не отримує достатньо білка, кальцію, калорій, заліза та вітамінів. Недоїдання може призвести до різноманітних серйозних проблем зі здоров'ям та симптомів, включаючи ненавмисну втрату ваги, втому, слабкість та підвищену сприйнятливість до хвороб.

Насправді, ранні версії макробіотичної дієти рекомендували людям споживати лише цільнозернові культури та воду, що в деяких випадках призводило до сильного недоїдання та навіть смерті.