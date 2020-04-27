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Дезинфекция и отсутствие стихийной торговли: в Минздраве опубликовали требования для открытия рынков

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 21:17
Дезинфекция и отсутствие стихийной торговли: в Минздраве опубликовали требования для открытия рынков
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Минздрав и Министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект постановления о возобновлении работы 280 продовольственных рынков. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом он добавил, что на ближайшем заседании Кабинета министров будет рассмотрен вопрос возобновления работы продовольственных рынков.

Министр сообщил, что для того, чтобы работа рынков была безопасной, Министерство здравоохранения и Министерство экономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля.

"Сейчас планируется открытие более 280 продовольственных рынков - тех, которые смогут обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - сообщил Степанов.

Он подчеркнул, что это серьезный шаг к ослаблению карантина и призвал соблюдать все профилактические требований, чтобы усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны.

Так, согласно инфографике, для возобновления работы рынков, необходимо:

  • допуск работников, продавцов и посетителей исключительно в медицинских масках или респираторах, и обязательный бесконтактный температурный скрининг;
  • наличие на каждом входе на рынке антисептиков;
  • не более одного покупателя на 10 квадратных метров;
  • дезинфекция контактных поверхностей каждые три часа;
  • уборка и дезинфекция всех помещений в конце каждого рабочего дня;
  • отсутствие стихийной торговли на прилегающих к рынку территориях;
  • расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров;
  • защитные экраны между продавцами и покупателями.

Дезинфекция и отсутствие стихийной торговли: в Минздраве опубликовали требования для открытия рынков

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что 1 мая в Украине могут возобновить свою работу продуктовые рынки. При этом он добавил, что вопрос от их открытии будет рассмотрен на заседании правительства, которое состоится 29 апреля.

Кроме того, 27 апреля в Черновцах и Полтаве предприниматели вышли на акции протеста с требованием возобновить работу продуктовых рынков и торговых мест.

Также о смягчении карантина и разрешения о работе продуктовых рынков просят во Львове, Днепре и Ивано-Франковске.

Также в Хусте Закарпатской области люди перекрыли автотрассу с требованием возобновить работу продуктовых рынков. Предприниматели устроили акцию на трассе Мукачево - Рогатин.

В Черновцах после массовых протестов предпринимателей в городском совете приняли решение разрешить работу продуктовых рынков. Проект решения предусматривает ограничение работы рынков только с 20:00 до 06:00.

Рынки в Украине могут возобновить работу в пятницу: Зеленский назвал условие В Черновцах после протестов разрешили работу продуктовых рынков
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