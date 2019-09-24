Из-за действующего тарифа убытки "Николаевгаза" выросли на 65%

Сумма убытков АО "Николаевгаз" в 2019 году по предварительным подсчетам составит 400 млн гривен. Это на 65% больше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Текущий год станет третьим годом подряд, когда для АО "Николаевгаз" действует экономически необоснованный тариф, который НКРЭКУ не пересматривает с 2017 года. С учетом этого года общая сумма убытков компании достигнет 721 млн гривен. Спровоцированный НКРЭКУ финансовый кризис приведет к тому, что к началу отопительного сезона 2019-2020 в Николаевской области 105 газорегуляторных пунктов окажутся в аварийном состоянии, а длина газопроводов, не пригодных к эксплуатации, достигнет 360 км", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, одной из основных проблема нового отопительного периода является износ газораспределительных сетей и, соответственно, растущая угроза их аварийности. За последние 5 лет количество ГРП/ШРП c исчерпанным сроком эксплуатации выросло в 2 раза, а километраж газопроводов, находящихся в критическом состоянии (срок эксплуатации превышает 40 лет) – в 5 раз.

Кроме того, отток квалифицированных кадров из-за низкой заработной платы также негативно сказывается на деятельности предприятия. Так, за последние три года компанию покинули 917 специалистов. Кадровая нехватка составляет 266 вакансий.

"Главной причиной критического состояния, в котором сейчас находится АО "Николаевгаз" – это убыточный тариф на распределение газа. Из-за экономически необоснованного тарифа за последние 3 года общая сумма убытков компании составит 721 млн гривен, а всего по отрасли – 20 млрд гривен. Неадекватные тарифы угрожают срывом наступающему отопительному периоду. Недостаток финансирования на своевременный и полноценный ремонт газораспределительной системы может привести к авариям и, как следствие, не только к перебоям газоснабжения, но и к угрозе безопасности потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что если в ближайшее время не устранить проблему дискриминационных тарифов, которые уже в 5 раз меньше необходимого уровня, то работа "Николаевгаза" будет парализована.

"Как пример, средний месячный платеж за газораспределение в 2018 году в Николаевской области составил около 48 гривен, что в несколько раз ниже расходов на мобильную связь и Интернет", - говорится в сообщении.

В этой связи АО "Николаевгаз" отмечает необходимость следующих шагов со стороны НКРЭКУ:

- довести размер тарифа до экономически обоснованного уровня;

- компенсировать Оператору ГРМ понесённые убытки;

- утвердить новую модель тарифа на распределение, которая предусматривает равномерную оплату услуг операторов ГРМ в течении всего года.

"Согласно данным исследования Киевского международного института статистики, 74% потребителей указали, что хотели бы, чтоб плата за услугу по доставке энергоресурсов в их дома была неизменной напротяжении года. И это является ярким подтверждением такого решения сложившейся проблемы", - говорится в сообщении.