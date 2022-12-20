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У деяких районах Херсона зникло світло

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Херсон, Вівторок 20 грудня 2022 19:24
У деяких районах Херсона зникло світло Фото: у деяких районах Херсона зникло світло (facebook.com/nadiya_davydenko)
Автор: Константин Широкун

У Херсоні внаслідок російських обстрілів сьогодні, 20 грудня, у кількох районах міста зникла електрика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соціальні мережі.

Поки що подробиць про терміни відновлення не повідомляється. Крім того, внаслідок прильоту ворожого снаряда сталася пожежа на локальному газопроводі біля одного з гуртожитків, виникла пожежа.

Раніше ми писали, що сьогодні російські війська обстріляли з використанням РСЗВ "Град" село Гаврилівка Новоолександрівської громади Херсонської області.

Також нагадаємо, 20 грудня вранці в Херсоні також було чути вибухи . Пізніше стало відомо, що місто обстріляли російські окупанти, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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