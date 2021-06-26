Девять нарушений "режима тишины": боевики обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов

"Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Командование ООС выразило глубокие соболезнования семье погибшего.

Неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

В районе населенного пункта Талаковка боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра.

Отмечается, что у Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. А в направлении Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм", - указано в сообщении.