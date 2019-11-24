На "Детском Евровидении" победила представительница Польши

Победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019" стала представительница Польши 12-летняя Виктория Габор. Об этом говорится на официальном Twitter-аккаунте соревнования.

Финал конкурса состоялся 24 ноября в польском городе Гливице.

По результатам голосования жюри и зрителей артистка получила 278 баллов за исполнение песни "Супергерой".

На второй строчке - 12-летний Ержан Максим из Казахстана, набравший 227 баллов. Третьей стала представительница Испании Мелани Гарсия - у нее 212 баллов. Украинка София Иванько заняла 15 место.

Всего в конкурсе участвовали представители 19 стран.

Напомним, "Детское Евровидение" 2019 состоится 24 ноября в польском городе Гливице. Как сообщила PR-директор телерадиокомпании "UA:Суспільне мовлення" Виктория Сидоренко в Facebook, в этом году победительницей Национального отбора стала София Иванько из Киева. Она выступит на 17-м международном песенном конкурсе в Польше с песней "Коли здається".