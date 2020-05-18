Детское Евровидение 2020: названа дата и город проведения

Детское Евровидение 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Маленькие украинцы смогут принять участи в отборе на Детское Евровидение 2020 уже летом

Детское Евровидение в 2020 году пройдет в Варшаве, Польша. Как сообщил Европейский вещательный союз, международный детский песенный конкурс планируют провести 29 ноября.

И. о. президента TVP Мацей Лопинський рассказал, что лозунг международного фестиваля – "Сдвинь мир" (Move the World) и он направлен на то, чтобы напомнить о силе единства.

"События последних месяцев показали нам ценность единства, доброты и сотрудничества. Большие музыкальные проекты, например, песенный конкурс Евровидение, важны, поскольку они вселяют оптимизм и надежду. Лозунг нынешнего Детского Евровидения "Сдвинь мир" подчеркивает значимость положительных действий для общего блага. Одной из таких действий является конкурс "Евровидение". Рад, что после успеха прошлогоднего события TVP снова выбрали организатором этого невероятного музыкального мероприятия", - сказал Мацей Лопинський.

Стоит отметить, что Детское Евровидение пройдет в Польше уже во второй раз подряд. В 2019 году Украину на конкурсе представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music.

В 2020 году Украина также планирует участвовать в конкурсе и в начале лета будет объявлен национальный отбор. Победителя, который представит Украину в 2020 году, будут выбирать онлайн.

Напомним, ранее мы писали о том, что коллектив Go_A перепели главный хит Верки Сердючки на Евровидении 2020.

Автор: Маруся Счастливая