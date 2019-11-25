Детский омбудсмен попал в ДТП, а "мэр" Горловки оказался разведчиком: новости за выходные

Детский омбудсмен попал в ДТП

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП под Киевом 24 ноября. Чиновник находился в авто со своими детьми. В результате аварии они были госпитализированы, а 10-летний мальчик находится в реанимационном отделении.

Сообщается, что Кулеба за рулем легковушки Toyota на большой скорости. проехал на красный свет светофора через перекресток, после чего произошло сильное столкновение с микроавтобусом Volkswagen (фото, видео) .

В полиции рассказали подробности ДТП.

"Мэр" оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком

В Украину вернулся сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Эдуард Матюха, который более пяти лет работал на оккупированном Донбассе. Одно время он был "народным мэром" оккупированной Горловки, говорится в сюжете "ТСН.Тиждень".

Данную информацию в эфире подтвердил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Матюха собирал информацию о преступлениях России. По его словам, его задачей было поссорить боевиков.

В Малайзии задержали судно с украинцами

В Малайзии задержали судно с 23 членами экипажа, среди которых граждане Украины и Российской Федерации. Дело расследуется по статье о незаконной якорной стоянке. Экипажу грозит наказание в виде штрафа на более 578 тыс. гривен или лишение свободы на 2 года.

В МИД Украины отреагировали на задержание судна.

Хомчак рассказал, как вернуть Крым

Прекращение аннексии Крыма и возвращения его в состав Украины возможно лишь при условии международной солидарности. Об этом в интервью заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Он отметил, что Крым рассматривается как российская военная база, которая должна "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и дать россиянам возможность господствовать уже в Средиземном море.

Эксперты прогнозируют снижение курса доллара

Курс доллара к гривне может продолжить снижение в случае положительного решения по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

В таком случае курс может упасть ниже уровня 24 грн/доллар.

В Киеве прошли мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов

В Киеве в субботу, 23 ноября, прошли мероприятия в память о жертвах голодоморов в Украине. В частности, прошел молебен с участием представителей различных религиозных конфессий.

В мероприятиях принял участие президент Владимир Зеленский с женой Еленой. Также в мероприятии принимали участие должностные лица, в частности, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук; представители общественности и духовенства.