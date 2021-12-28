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В детсаду под Харьковом зафиксировали массовое заболевание детей

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Харьковская область, Вторник 28 декабря 2021 14:17
В детсаду под Харьковом зафиксировали массовое заболевание детей Фото: под Харьковом массово заболели дети (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Иванна Шовкун

В Чугуевском районе Харьковской области зарегистрировали массовое заболевание детей. У воспитанников детсада были признаки отравления.

Об этом соообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП "Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины".

У детей из Новопокровского детского сада были высокая температура, слабость, жидкий стул, рвота. Всех малышей с подобными проявлениями госпитализировали. Их доставили в больницу с 24 по 28 декабря.

Врачи поставили воспитанникам детсада предварительные диагнозы - гастроэнтероколит. Также возможен COVID-19.

В Новопокровском детском саду проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в Одессе школьники решили "пранконуть" одноклассницу, подлив ей в напиток опасное вещество, из-за чего 14-летняя девочка получила отравление и угодила в больницу.

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