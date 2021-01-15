Дети стали чаще болеть коронавирусом с проявлением симптомов, - Степанов

В Украине увеличилось количество заражений коронавирусом среди детей. Всего за время пандемии в стране подтвердили COVID-19 у 62 333 детей.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в ноябре показатель заболеваемости среди детей составлял 3,1% от общего количества больных. В декабре процент детей больных COVID-19 вырос до 5,9% от общего количества.

"Эта тенденция наблюдается во всем мире. COVID стал чаще радовать наших детей. Дети чаще болеть с проявлениями симптомов. В начале эпидемии дети болели без симптомов. Сейчас уже с симптомами, в том числе и с госпитализациями", - заявил Степанов.

Министр отметил, что в случае, если дети сейчас выйдут на обучение в школах, это приведет к росту инфицирования.

"Большинство заражений детей происходит без симптомов. Поэтому выявление инфицированных и не допущение их в коллективы будет просто невозможно на данном этапе. Если у детей появляются проявления болезни - это значит накануне на протяжении трех дней подряд она заражала и учеников, и учителей", - добавил Степанов.

Он заявил, что дети должны будут до окончания жесткого карантина, до 25 января, обучаться дистанционно.

Отметим, накануне власти Киева призвали правительство разрешить детям младших классов посещать школы.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 8 199 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве и Донецкой области.