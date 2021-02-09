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Дети

Дети начали чаще болеть коронавирусом после открытия школ, - ученые НАН

Автор: Андрей Козловский

В Украине на фоне открытия школ увеличилась доля детей среди выявленных больных COVID-19. В целом в стране начали фиксировать уменьшение случаев коронавируса.

Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук Украины.

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Как сообщается, наблюдаемая летальность от коронавируса незначительно выросла и стала превышать 2% от количества новых обнаружений. Средний возраст смерти достиг нового максимума. На фоне открытия школ увеличилась доля детей среди выявленных больных.

Фото: график nas.gov.ua)

Напомним, в НАН дали прогноз относительно распространения коронавируса. Показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение.

Кроме того, в Украине за вчера обнаружили 2656 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Ивано-Франковской области.

Также РБК-Украина писало, что президент страны Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

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