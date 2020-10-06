Руководителя детективов НАБУ подозревают в манипуляциях с экспертизой в деле о смертельном ДТП

В деле смертельного ДТП с участием бывшего прокурора Обуховской прокуратуры, а ныне руководителя детективов НАБУ Андрея Калужинского, могли иметь место манипуляции с экспертизой, которые якобы и помогли ему избежать ответственности.

Об этом говорится в расследовании "Секретных материалов" на телеканале "1+1".

Речь идет о ДТП с участием Калужинского от 2005 года. Водитель насмерть сбил пешехода на освещенном перекрестке. От полученных травм пешеход Максим Ткаченко умер на месте событий.

Как говорится в сюжете, дело было закрыто в связи с токсикологической экспертизой, согласно которой у Ткаченко в крови нашли 1,78 промилле этилового спирта. Это позволило прокурору избежать наказания, поскольку дело было закрыто судом из-за отсутствия состава преступления.

Однако журналисты обращают внимание, что экспертизу было сделано в феврале 2006 года, то есть спустя полгода после ДТП. Тогда как, в таких случаях экспертизу назначают безотлагательно.

Кроме того, в экспертизе от 8 ноября 2015 года отмечалось, что пешеход на момент смертельного наезда не лежал на дороге, а находился в вертикальном положении и двигался.

"Проведенная в 2006 году дополнительная экспертиза по факту и спасла на то время прокурора Калужинского от 10 лет тюрьмы, из-за то что жертва была в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сюжете.

Сам Калужинский отказался прокомментировать обнаруженные детали этого дела, в НАБУ так же оставили запрос без ответа, отмечают журналисты.

Напомним, ранее народный депутат Александр Дубинский обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в прикрывании начальника главного управления подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского от уголовной ответственности за смертельный наезд на человека. Нардеп обратился в прокуратуру и МВД и просит правоохранителей взять под контроль это дело.

Как известно, ранее Сытник подтвердил, что один из сотрудников ведомства, Андрей Калужинский, является его кумом.

Кроме того, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины. Неконституционным признали указ о его назначении.