Десятый день подряд: Россия снова установила рекорд по заболеваемости COVID-19

Так, за минувшие сутки в РФ COVID подтвердили у 121 228 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

Выздоровели от болезни 28 944 россиянина. А госпитализировать пришлось 9 883 человека. Скончались за день 617 пациентов.

Больше всего случаев заражения коронавирусом обнаружили в Москве (24 030), а также в Санкт-Петербурге (17 833) и Московской области (11 434).

За последние 10 дней наблюдается така ситуация с заражениями в России: