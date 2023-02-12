Десяток поранених і загиблий: росіяни продовжують вбивати цивільних у Донецькій області

"За 11 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті. Ще 10 людей в області одержали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - пише Кириленко.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники обстріляли Слов'янськ у Донецькій області, внаслідок цього були понівечені багатоповерхові будинки.

Раніше стало відомо, що двоє громадян Азербайджану загинули через російський обстріл села Кліщіївка Донецької області.

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