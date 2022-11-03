Десятки поранених та вбиті. ГУР перехопило нову розмову окупанта у Луганській області

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у Луганській області, а командування кидає їх на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення телефонної розмови окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
Російський солдат, який знаходиться під Кремінною (Луганська область) у телефонній розмові розповідає, що їхній взвод не забезпечують їжею та технікою і "у них залишилися лише патрони".
При цьому, за його словами, командир давно покинув їх і поїхав з фронту "через проблеми з серцем".
Також солдат РФ додає, що з його взводу залишилося лише 35 осіб, оскільки 20 військових отримали поранення, а ще четверо - були вбиті. Втекти звідти він не може через те, що "чеченці не випускають, вони стоять на постах на кордонах".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що солдати РФ скаржаться на малу кількість перемог на фронті та великі втрати серед особового складу.
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