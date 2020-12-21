ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Около 30 стран отменяют рейсы в Британию из-за нового штамма COVID-19: список

Автор: РБК-Украина

О приостановке авиаперелетов объявили в Нидерландах, Бельгии, Франции и других странах. Британия информирует Всемирную организацию здравоохранения об исследованиях нового штамма, а ВОЗ будет сообщать обществу о развитии ситуации.

Об этом сообщает ВВС.

Представители ВОЗ заявляют, что находятся в постоянном контакте с властями Великобритании в связи с появлением на территории страны нового штамма вируса VUI-202012/01, вызывающего COVID-19.

За пределами Соединенного Королевства девять случаев нового штамма уже выявлены в Дании, один в Нидерландах и еще один в Австралии, сообщили в ВОЗ.

Самые читаемые новости

Пока известно, что мутировавший вирус распространяется быстрее, но ученые не считают, что он более смертелен или вызывает более тяжелые симптомы. Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего.

  • Нидерланды вводят запрет на полеты в Британию до 1 января.
  • Министр иностранных дел Италии сообщил, что запрет будет введен, но когда и насколько, неизвестно.
  • Бельгия приостановила с воскресенья все авиарейсы из Великобритании по крайней мере на 24 часа.
  • Ирландия с полуночи воскресенья приостанавливает воздушное и паромное сообщение с Великобританией предварительно на 48 часов.
  • Франция также на двое суток приостанавливает все пассажирские и грузовые перевозки из Соединенного Королевства.
  • Германия перестает принимать авиарейсы из Британии с полуночи воскресенья.
  • Австрия готовится объявить о подобных мерах.
  • МИД Латвии сообщил, что авиасообщение с Британией прекращается с полуночи 21 декабря до 1 января.
  • В Эстонии отменены авиарейсы с полуночи 21 декабря до 1 января.
  • Швеция также рассматривает возможность закрытия въезда из Великобритании, окончательное решение об этом будет принято в понедельник.
  • Израиль с воскресенья предварительно на неделю закрыл сообщение с Британией, Данией и Южной Африкой - странами, где выявлены два новых штамма коронавируса.
  • Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией и Нидерландами на неопределенный срок.
  • Швейцария с полуночи по местному времени (23:00 по Гринвичу) приостановит все авиарейсы в Великобританию и из нее впредь до особого распоряжения.
  • Кувейт закрыл авиасообщение на неопределенный срок.
  • Саудовская Аравия закрыла все пропускные пункты через границу, включая аэропорты, порты и наземные переходы, на неделю.
  • Канада приостанавливает пассажирские авиарейсы из Великобритании с 21 декабря на 72 часа. Пассажиры, прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, 20 декабря, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут тщательно проверять информацию о прохождении карантина после приезда.
  • Греция ввела карантин на неделю для тех, кто прилетает из Великобритании - пассажиры, прилетевшие из других стран, проходят трехдневный карантин. Меру вводят с 4:00 (6:00 по Киеву) 21 ноября.
  • Чехия также ввела более жесткие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Великобритании.
  • Болгария ввела запрет на полеты из Британии до 31 декабря.
  • Литва приостановила прием авиарейсов с 21 декабря до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяют.
  • Сальвадор временно прекратит принимать авиарейсы из Британии, ЮАР, Дании и Нидерландов.
  • В Колумбии авиационное сообщение приостанавливается с 21 декабря. Все, кто в последние две недели посещали Великобританию и вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны пройти самоизоляцию в течение 14 дней.
  • Марокко приостановило полеты с Соединенным Королевством с вечера воскресенья, 20 декабря.
  • Аргентина приостанавливает авиасообщение с Британией утром 21 декабря.
  • Чили запретило въезд в страну всем иностранцам-нерезидентам, находившимся в Великобритании в течение последних двух недель. Это ограничение будет действовать две недели с 22 декабря.
  • Иран также закрывает авиасообщение с Великобританией на две недели.

Напомним, глава польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией.

Как сообщил источник РБК-Украина в правительстве, Украина также рассматривает возможность ограничения полетов в Британию.

РБК-Украина писало, что новый штамм коронавируса VUI-202012/01 мог появиться в Великобритании еще в сентябре 2020-го, но активное распространение началось в середине ноября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ВеликобританиятуризмполетыКоронавирус