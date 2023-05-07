В Деснянському районі Києва чоловік підірвав гранату в квартирі

В Деснянському районі Києва цивільний підірвав гранату в квартирі. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у місті Київ.

"Сьогодні до поліції Києва надійшла інформація, що у квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів", - пише пресслужба.

Згідно з попередньою інформацією, граната здетонувала через необережне поводження. Потерпілих немає. Чоловіка затримано.

Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України чоловікові загрожує позбавлення волі строком до семи років.