Десантники розбили групу бригади РФ, яка відома знущанням над полоненими (відео)

Російська штурмова група була розбита в одному з населених пунктів Курської області.

"Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми "подвигами". А саме знущанням з полонених, а також розстрілами тих українських військових, хто, опинившись в безвиході, здався в полон", - розповіли в командуванні ДШВ.

Але цього разу, як зауважили в командуванні, російським окупантам "хайпонути" не вдалося і всі вони були знищені українськими десантниками.

"Така ж доля чекатимуть й інших військових з цієї бригади", - додали в командуванні.