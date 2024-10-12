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Десантники розбили групу бригади РФ, яка відома знущанням над полоненими (відео)

Фото: ЗСУ розбили групу 155 бригади РФ в Курській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади розбили штурмову групу 155 бригади морської піхоти РФ в Курській області. Ця бригада "відома" знущанням з українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію командування Десантно-штурмових військ в Telegram.

Російська штурмова група була розбита в одному з населених пунктів Курської області.

"Це були виродки зі 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, які особливо люблять хизуватися своїми "подвигами". А саме знущанням з полонених, а також розстрілами тих українських військових, хто, опинившись в безвиході, здався в полон", - розповіли в командуванні ДШВ.

Але цього разу, як зауважили в командуванні, російським окупантам "хайпонути" не вдалося і всі вони були знищені українськими десантниками.

"Така ж доля чекатимуть й інших військових з цієї бригади", - додали в командуванні.

Курська операція ЗСУ

На початку серпня українські Сили оборони увійшли на територію Курської області та взяли під контроль значну кількість російських населених пунктів, включно з Суджею. Наразі там точаться бої, але російській армії не вдається повернути контроль над втраченою частиною Курської області.

Днями українські розвідники показали відео нальоту FPV-дронів на російські війська в Тьоткіному. В результаті операції вдалося знищити засоби зв'язку, транспорт та будівлю з особовим складом ворога.

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Курська областьВійна Росії проти України