Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Відповідальність за теракт взяло угруповування ІДІЛ. Попри це, росіяни намагаються "повісити" теракт на Україну. Так, диктатор Володимир Путін заявив, що терористи нібито хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Напередодні глава ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що США, Велика Британія та Україна стоять за терактом у Підмосков’ї.

При цьому, за даними Bloomberg, оточення Путіна не вірить у його теорію про зв'язок України і теракту під Москвою.

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