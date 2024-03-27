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Держдеп США відповів на намагання росіян притягнути Україну до теракту у Підмосков'ї

Фото: речник Держдепу США Метью Міллер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США відкидають версію росіян про нібито причетність України до теракту у Підмосков'ї. Теж саме стосується звинувачень США та Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держдепу США Метью Міллера під час брифінгу.

"Отже, по-перше, це просто неправда. Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів причетності України до цього, тому що Україна до цього не причетна", - сказав він.

Міллер додав, що звинувачення України з боку російських офіційних осіб, у тому числі диктатора Володимира Путіна, є "лише пропагандою для виправдання їхньої триваючої агресії проти України".

 

Що відомо про теракт

Ввечері у п'ятницю, 22 березня в місті Красногірськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі вчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол". За даними росіян, внаслідок атаки загинули понад 100 осіб.

Відповідальність за теракт взяло угруповування ІДІЛ. Попри це, росіяни намагаються "повісити" теракт на Україну. Так, диктатор Володимир Путін заявив, що терористи нібито хотіли втекти в Україну, де для них було підготовлено "вікно".

Напередодні глава ФСБ Росії Олександр Бортніков заявив, що США, Велика Британія та Україна стоять за терактом у Підмосков’ї.

При цьому, за даними Bloomberg, оточення Путіна не вірить у його теорію про зв'язок України і теракту під Москвою.

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