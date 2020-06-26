Дерматолог рассказала, как эффективно защищать кожу от солнца

Летом многие из нас сталкивается с тем, что кожа страдает от солнца. Как защитить себя от пагубного влияния солнечных лучей? Ответ на этот вопрос дала дерматолог Екатерина Мельник в своем блоге.

По ее словам, летом, независимо от того, отдыхаете вы на природе или передвигаетесь с работы домой, важно использовать солнцезащитное средство.

Как выбрать лучшее солнцезащитное средство?

Прежде всего, советует специалист, используйте комфортное средство: ориентируйтесь на текстуру, как средство ложится на кожу. Сейчас много средств в форме крема, спрея, лосьона - это очень удобно, особенно если вы много времени проводите на улице.

Кроме того, старайтесь выбирать средства на основе физических фильтров, особенно если вы отдыхаете на природе и долго находитесь на улице. Такое средство должно содержать оксид цинка и диоксид титана.

Используйте средство на основе химических фильтров, если вы живете в городе и выходите на улицу в основном, чтобы доехать на работу и обратно. На упаковке ищите отметку "защита широкого спектра" - это будет защита от солнечных лучей типа А и В. Минимальный уровень SPF - 30: летом выбирайте SPF 50, зимой можно 30.

Как использовать солнцезащитное средство?

Наносите за полчаса до выхода на улицу - так кожа впитает все защитные вещества, не экономьте на количестве - для лица и шеи нужна одна чайная ложка.

Обновляйте защиту каждые два часа, особенно если вы много находитесь на улице, активно потеете или купаєтесь летом с 10 до 16 часов.

Откажитесь от прогулок на улице. Солнце очень активное и агрессивное, ультрафиолетовый индекс самый высокий - это наиболее опасное время для пребывания на солнце.

Также Екатерина Мельник отмечает: избегайте прогулок, когда на улице ветрено, поскольку ветер охлаждает кожу - вы можете не заметить, как получите солнечные ожоги.

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