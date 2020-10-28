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В Дергачевском районе в результате взрыва погибли двое работников "Харьковгаза"

Автор: Мария Тарарыева

В среду 28 октября, на газораспределительном пункте в с. Березовское, Дергачевский район, произошел взрыв. В результате аварии пострадали 10 работников АО "Харьковгаз", двое из них погибли. Другие пострадавшие были срочно госпитализированы в больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Обстоятельства события выясняются и будут расследоваться специальной комиссией. В компании отметили, что АО "Харьковгаз" заинтересовано в независимом и быстром расследовании причин трагедии.

"АО "Харьковгаз" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших работников. И надеется на скорейшее выздоровление работников, которые находятся сейчас в больнице. Компания берет на себя все расходы, связанные с лечением пострадавших, а также организационные мероприятия, связанные с последствиями этой трагедии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в компании отметили, что без газоснабжения временно остается семь населенных пунктов Дергачевского района. АО "Харьковгаз" проводит все необходимые мероприятия для быстрого пуска газа в дома клиентов компании.

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