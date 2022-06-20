Депутаты ПАСЕ проведут дебаты о блокаде Черного моря, - нардеп

Депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проведут специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена украинской делегации ПАСЕ Алексея Гончаренко, представляющего в Ассамблее группу консерваторов.

"Это было мое предложение, которое поддержала группа консерваторов в ПАСЕ, и теперь нас поддержало большинство делегатов. То есть дебаты пройдут", - написал он.

Как сообщалось ранее, с начала вторжения в Украину, Россия блокирует порты и не позволяет вывоз зерна. Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна в ближайшее время, то мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть утрачена.

Ранее президент ПАСЕ Тини Кокс в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить войну, которая каждый день уносит жизни невинных людей.

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