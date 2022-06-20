UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Депутаты ПАСЕ проведут дебаты о блокаде Черного моря, - нардеп

Фото: депутаты ПАСЕ проведут дебаты о блокаде Черного моря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Депутаты Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проведут специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена украинской делегации ПАСЕ Алексея Гончаренко, представляющего в Ассамблее группу консерваторов.

"Это было мое предложение, которое поддержала группа консерваторов в ПАСЕ, и теперь нас поддержало большинство делегатов. То есть дебаты пройдут", - написал он.

Как сообщалось ранее, с начала вторжения в Украину, Россия блокирует порты и не позволяет вывоз зерна. Если Украине не удастся разблокировать экспорт зерна в ближайшее время, то мощностей для хранения нового урожая может не хватить. Часть продукции может быть утрачена.

Ранее президент ПАСЕ Тини Кокс в очередной раз призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить войну, которая каждый день уносит жизни невинных людей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News