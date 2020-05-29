Депутаты ХОГА поддержали инициативу Кучера выделить допсредства больным COVID-19 врачам

Медики Харьковской области, заболевшие во время борьбы с коронавирусной инфекцией, получат выплаты в размере 10 000 гривен. Председатель Харьковского ОГА Алексей Кучер назвал это решение "условным страхованием всех медицинских работников области".

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает РБК-Украина.

"Я благодарен каждому депутату, поддержавшему эту инициативу и проголосовавшему за те выплаты, которые будут предоставлены врачам, заболевшим в борьбе с COVID-19. Это очень важно, потому что мы хотим поддержать врачей", - сказал Кучер.

Напомним, ранее сообщалось, что число заболевших в Харьковской области составляет 981 на 2,6 млн человек населения, из них - 348 уже выздоровели. Для сравнения, в Черновцах - 3201 тысячи заболевших на 900 тысяч населения, в Ивано-Франковске 1339 на 1,3 млн, на Закарпатье - 1124 случая на 1,2 млн населения.

Также сообщалось, что среди медработников Харьковской области на 28 мая зафиксировано 215 случаев. Из них 100 сотрудников выздоровели. В то же время, среди сотрудников Харьковской областной инфекционной больницы, ставшей базовой для приема больных, из 245 медиков заболели 27. По состоянию на сегодня девять из них уже здоровы.

Кроме того, как писало УНИАН, в апреле-мае инфекционная больница Харьковской области получила 52 тысячи масок, 13,5 тысячи респираторов, 2450 защитных комбинезонов и медицинских костюмов, 465 тысяч медицинских перчаток, 600 защитных очков. 18 миллионов гривен получила больница за время борьбы с пандемией от благотворителей и из бюджета.

Также сообщалось, что медики Харьковской области получили обещанные надбавки за работу с коронавирусом. Руководство Харьковской области суммарно выплатило более чем 4, 5 миллиона гривен.