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В депутатской группе "Доверие" отвергают версию самоубийства Давыденко

Новости » Политика     24.05.2020 - 01:04
В депутатской группе "Доверие" отвергают версию самоубийства Давыденко
Фото: Валерий Давиденко (davydenko.com.ua)

Шахов настаивает, что нардепа убили

Народный депутат от группы "Доверие" в Верховной раде Сергей Шахов заявил, что не верит в самоубийство его коллеги Валерия Давыденко. Он считает, что нардепа убили.

Об этом депутат заявил в комментарии hromadske.

Шахов рассказал, что последний раз видел Давыденко в парламенте, однако не говорил с ним лично.

"Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование", - отметил нардеп.

Валерий Давиденко был членом депутатской группы "Доверие". Прошел в Верховную раду в 2014 году, одержав победу в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно выиграл выборы по округу.

Напомним, 23 мая в офисе в Киеве с огнестрельным ранением его нашли мертвым.

Впоследствии в полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве

РБК-Украина писало, что председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал правоохранителей провести расследование гибели Давыденко оперативно.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины нардеппреступления
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