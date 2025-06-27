Депутати з Івано-Франківська вимагають заборонити аборти: які радикальні зміни пропонують

До кого й навіщо звертаються депутати

Сьогодні, 27 червня, на пленарному засіданні чергової 53-ї сесії міської ради Івано-Франківська було схвалено звернення щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї в Україні:

до президента України Володимира Зеленського;

до Верховної Ради України;

до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Текст звернення було опубліковано при цьому на офіційній сторінці Івано-Франківської міської ради у соціальній мережі.

Таку ініціативу депутати пояснюють:

усвідомленням відповідальності "перед Богом, минулими, теперішніми і майбутніми поколіннями";

шокуючими статистичними, демографічними даними кількості населення України;

війною, міграцією та переселенням біженців;

кількістю розлучень серед громадян;

коефіцієнтом народжуваності (0.7 при допустимому 2.13 на сім'ю).

Виступ під час пленарного засідання (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Чим стурбовані депутати Івано-Франківська

У тексті звернення депутати Івано-Франківської міської ради згадують кілька статей Конституції України:

стаття 3 - людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю;

стаття 16 - збереження генофонду українського народу є обов'язком держави;

стаття 27 - кожна людина має невід'ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

"Обов'язок держави - захистити життя людини. Кожен має право захищати своє життя та здоров’я від протиправних посягань", - йдеться у публікації.

Громадянам нагадують, що в Україні "за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів".

"Через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу України", - додають автори звернення.

При цьому зауважується, що "країна, яка перестає захищати життя людини та дозволяє дискримінацію людей за стадією розвитку, занепадає", оскільки "підриває основу своєї суспільної та економічної життєздатності - майбутнє покоління громадян".

"Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство та ототожнює себе з моральним злом", - наголошується у зверненні.

Депутати додають, що в Україну "прийшла справжня демографічна катастрофа".

"Якщо не народжуються діти - значить немає учнів у школах, студентів в університетах, працівників на підприємствах, воїнів в армії, батьків і матерів, будівельників України", - йдеться у публікації.

Зазначається, що "з цієї причини спостерігаємо закриття шкіл, лікарень, підприємств - оскільки нам бракує дітей і людей у різних сферах життя, без яких Україна може зникнути".

Пленарне засідання міської ради Івано-Франківська (фото: facebook.com/mrada.if.ua)

Вимоги та пропозиції івано-франківських депутатів

З огляду на вищесказане, депутати Івано-Франківської міської ради вимагають, щоб органи державної влади України виконали вимоги:

Декларації про захист дитини (від 20.11.1959 р.);

Конвенції ООН про права дитини (від 20.11.1989 року), ратифікованої постановою ВРУ за №789ХІІ (від 27.02.1991 р.).

Йдеться про те, що "дитина потребує соціальної охорони й піклування", включаючи належний "правовий захист, як до, так і після народження".

"У клятві Гіппократа, яку складають наші лікарі, написано: "не даси жінці жодного абортивного засобу", - додали у тексті.

У своєму зверненні до керівництва держави депутати просять "вжити кардинальні дії для порятунку країни":

відновити Міністерство сім'ї України;

ввести в освітні програми загальноосвітніх навчальних закладів курси з підготовки підростаючого покоління до створення міцних сімей та патріотичного виховання;

створити умови, які б спонукали сім'ї ставати багатодітними - в інформативному просторі, у соціальній сфері (житло, освіта, пільгове кредитування тощо), у сфері економіки;

на законодавчому рівні захистити життя ненароджених дітей та закріпити це в Конституції України.

Крім того, депутати ставлять питання: "Як українські сім'ї можуть народжувати дітей, коли матеріальна допомога на дитину складає 860 гривень на місяць (і це лише до 3 років), а матеріальна допомога на третю і кожну наступну дитину - близько 2000 гривень на місяць (і це лише до 6 років)?".

Уточнюється при цьому, що "деякі місцеві органи влади виплачують одноразову допомогу при народженні дитини: 20 тисяч гривень - Івано-Франківськ; 25 тисяч гривень - Черкаси".

З огляду на це пропонується запровадити такі виплати при народженні кожної дитини:

перша дитина - 100 тисяч гривень;

друга дитина - 200 тисяч гривень;

третя і кожна наступна дитина - 300 тисяч гривень.

Насамкінець депутати Івано-Франківської міської ради пропонують запровадити в Україні програму обов'язкового безкоштовного надання державою у власність житла - сім'ям, де народилось п'ятеро та більше дітей.

"Проект закону про захист людського життя від зачаття до природньої смерті додається. Нехай Всемилостивий Господь допоможе нам у цій святій справі захисту життя зачатих українців", - підсумовується у зверненні.

Звернення депутатів до керівництва держави (скриншот: facebook.com/mrada.if.ua)