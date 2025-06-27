Депутати з Івано-Франківська вимагають заборонити аборти: які радикальні зміни пропонують

Депутати Івано-Франківської міської ради затвердили звернення до керівництва держави щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї. Однією з основних їхніх вимог є заборона абортів в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Івано-Франківської міської ради у Facebook.
Сьогодні, 27 червня, на пленарному засіданні чергової 53-ї сесії міської ради Івано-Франківська було схвалено звернення щодо захисту життя та підтримки інституту сім'ї в Україні:
Текст звернення було опубліковано при цьому на офіційній сторінці Івано-Франківської міської ради у соціальній мережі.
Таку ініціативу депутати пояснюють:
У тексті звернення депутати Івано-Франківської міської ради згадують кілька статей Конституції України:
"Обов'язок держави - захистити життя людини. Кожен має право захищати своє життя та здоров’я від протиправних посягань", - йдеться у публікації.
Громадянам нагадують, що в Україні "за роки незалежності держави зроблено величезну кількість абортів".
"Через легальний статус аборти набули надзвичайного поширення, що має свої незворотні наслідки на фізичному, психічному, духовному рівнях для всього народу України", - додають автори звернення.
При цьому зауважується, що "країна, яка перестає захищати життя людини та дозволяє дискримінацію людей за стадією розвитку, занепадає", оскільки "підриває основу своєї суспільної та економічної життєздатності - майбутнє покоління громадян".
"Життя людини починається з моменту злиття батьківської та материнської статевих клітин. Держава, яка дозволяє знищувати його в період внутрішньоутробного розвитку, легалізує людиновбивство та ототожнює себе з моральним злом", - наголошується у зверненні.
Депутати додають, що в Україну "прийшла справжня демографічна катастрофа".
"Якщо не народжуються діти - значить немає учнів у школах, студентів в університетах, працівників на підприємствах, воїнів в армії, батьків і матерів, будівельників України", - йдеться у публікації.
Зазначається, що "з цієї причини спостерігаємо закриття шкіл, лікарень, підприємств - оскільки нам бракує дітей і людей у різних сферах життя, без яких Україна може зникнути".
З огляду на вищесказане, депутати Івано-Франківської міської ради вимагають, щоб органи державної влади України виконали вимоги:
Йдеться про те, що "дитина потребує соціальної охорони й піклування", включаючи належний "правовий захист, як до, так і після народження".
"У клятві Гіппократа, яку складають наші лікарі, написано: "не даси жінці жодного абортивного засобу", - додали у тексті.
У своєму зверненні до керівництва держави депутати просять "вжити кардинальні дії для порятунку країни":
Крім того, депутати ставлять питання: "Як українські сім'ї можуть народжувати дітей, коли матеріальна допомога на дитину складає 860 гривень на місяць (і це лише до 3 років), а матеріальна допомога на третю і кожну наступну дитину - близько 2000 гривень на місяць (і це лише до 6 років)?".
Уточнюється при цьому, що "деякі місцеві органи влади виплачують одноразову допомогу при народженні дитини: 20 тисяч гривень - Івано-Франківськ; 25 тисяч гривень - Черкаси".
З огляду на це пропонується запровадити такі виплати при народженні кожної дитини:
Насамкінець депутати Івано-Франківської міської ради пропонують запровадити в Україні програму обов'язкового безкоштовного надання державою у власність житла - сім'ям, де народилось п'ятеро та більше дітей.
"Проект закону про захист людського життя від зачаття до природньої смерті додається. Нехай Всемилостивий Господь допоможе нам у цій святій справі захисту життя зачатих українців", - підсумовується у зверненні.
Нагадаємо, будучи ще кандидатом у президенти України Володимир Зеленський зізнався, що не підтримує ідею заборони на аборти, оскільки таке рішення "людина повинна приймати сама".
Тим часом на останніх президентських виборах у США дискусії про право на аборти стали однією з найгостріших тем.
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