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Депутат от "Слуги народа" Ковалев попал в ДТП на Одесской трассе

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 15 ноября, на трассе Киев-Одесса произошло ДТП с участием народного депутата Алексея Ковалева. В результате происшествия политик получил незначительные травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост спикера фракции "Слуга народа" Юлии Палийчук в Telegram.

Инцидент произошел около 10:30 в месте разворота встречного транспорта. Народный депутат двигался по главной дороге и имел преимущество в движении.

"Но он не исключает, что мог допустить нарушение ПДД, за что готов понести ответственность. На место были вызваны представители правоохранительных органов, которые провели все необходимые процессуальные действия", - написала Палийчук.

Она также отметила, что пострадали лишь транспортные средства. А сам нардеп обратился к врачам Белоцерковской больницы. Они диагностировали небольшие травмы. Также Ковалев сдал все необходимые анализы на содержание в организме запрещенных веществ. Результаты показали, что алкоголя или наркотических веществ в крови депутата не обнаружено.

"В настоящее время конфликт между водителями отсутствует, обе стороны ДТП не имеют претензий друг к другу", - подчеркнула спикер "Слуги народа".

Также Палийчук рассказала об автомобиле, в котором нардеп в момент аварии. По ее словам, машина находится в пользовании Ковалева.

"Информация об этом будет указана им в декларации о доходах за 2021 год, которая согласно требованиям закона подается в первой половине следующего года", - отметила Палийчук.

Напомним, в Луцке 23-летний водитель на авто выехал на тротуар и сбил епископа.

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