Депутату сообщили о подозрении после драки в Херсонской области

Прокуратура Херсонской области сообщила депутату областного совета о подозрении в связи с дракой в общественном месте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение прокуратуры в Facebook.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 22 сентября 2019 года депутат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в общественном месте совершил хулиганские действия в отношении потерпевшего Ч., нанеся ему двух ударов руками в лицо. Депутат областной рады также грубо нарушил общественный порядок и права граждан на покой и отдых "путем громкого выкрикивания в ночное время образ нецензурной бранью".

Кроме того, депутат "нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны", угрожая физической расправой.

В прокуратуре отмечают, что своими умышленными действиями депутат Херсонского областного совета VII созыва совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 296 УК Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью, связано с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия.

Напомним, 22 сентября в селе Правые Саги (Херсонская область) произошла драка с участием экс-заместителя главы Херсонской ОГА, экс-депутата облсовета Евгения Рищука. Он избил депутата Олешковской районного совета Романа Чухалова. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленное легкое телесное повреждение.

Кроме того, 6 сентября прокуратура Киевской области сообщила о подозрении секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку в совершение хулиганских действий.