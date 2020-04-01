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Депутат горсовета в Одесской обл. заразился коронавирусом

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 01:08
Депутат горсовета в Одесской обл. заразился коронавирусом
Фото: горсовет в Южном (yuzhny.gov.ua)

Заболевшим оказался депутат из Южного

В Одесской области коронавирусом COVID-19 заразился депутат горсовета Южого. Об этом пишет местное издание "Думская".

Имя депутата не уточняется. Однако, Сообщается, что мужчина 1974 года рождения. Он недавно вернулся из-за границы и почувствовал себя плохо.

"Обратился к семейному врачу, а потом был госпитализирован. Круг его контактов составляет 37 человек", - пишет издание.

Напомним, в Тернопольской области в течение дня выявили 20 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных в регионе увеличилось до 98 человек.

Число летальных случаев от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 17.

А в Черниговской области лабораторно зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. По его словам, больного госпитализировали в Корюковскую центральную районную больницу.

В Украине число заболевших коронавирусом превысило 600 человек
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