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На деокупованій території Луганської області знайшли гранатомети та міни (фото)

Фото: На деокупованій території Луганської області знайшли гранатомети та міни (lg.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Вибухотехніки та правоохоронці продовжують розмінування деокупованого села Невське (Луганська область) та територію поблизу нього. Вони регулярно знаходять боєприпаси, які окупанти залишили при відступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"З початку тижня спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Луганської області виявили дві протитанкові кумулятивні міни, сім, пошкоджених у ході бойових дій, реактивних протитанкових гранат", - йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що їх вилучили та надалі знищили на тимчасовому підривному майданчику

"Щодня, фахівці-вибухотехніки шукають та знешкоджують нерозірвані боєприпаси, зброю, розтяжки та міни, які залишали після відступу окупанти", - додали у ГУНП.

Нагадаємо, що російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

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