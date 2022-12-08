UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У деокупованій частині Миколаївської області знайшли тіла цивільних зі слідами тортур

Фото: у деокупованій частині Миколаївської області знайшли тіла цивільних зі слідами тортур (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Руслан Гаращенко

У Новопетрівці Баштанського району Миколаївської області правоохоронці виявили тіла трьох місцевих мешканців зі слідами тортур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, тіла належать місцевим жителям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.

Судово-медична експертиза показала, що у загиблих зафіксовано сліди тортур. У двох чоловіків є вогнепальні поранення.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин злочину.

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним із умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України) триває.

Раніше на Миколаївщині затримали жителя Южноукраїнська, який виступав у соціальних мережах на підтримку війни РФ проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМиколаївська областьВійна в Україні